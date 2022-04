Cues a l’ambaixada francesa per escollir el nou president de la república i Copríncep

Els francesos residents al Principat voten per escollir el nou president de la república i copríncep francès. Uns 2.500 residents estan convocats aquest diumenge a exercir el seu dret a vot.

Unes primeres hores on el degoteig de persones a l’ambaixada francesa ha estat constant des de les vuit del matí. Per a la majoria, no ha estat una decisió fàcil.

Exposen que la gestió de França i el president durant aquests últims anys els ha fet dubtar. Tot i això, creuen que és el moment de canviar les coses i que per això és important anar a votar.