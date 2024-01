Crowfunding de la FUPCAT per a recuperar el paller magatzem Casa Xirinell, al Pallars Jussà

Cartell anunciant el crowdfunding per a recuperar el paller magatzem de Casa Xirinell (FUPCAT)

La Fundació Unió de Pagesos de Catalunya (FUPCAT) impulsa un crowdfunding sota el lema ‘Recuperem el paller-magatzem Casa Xirinell!‘. L’objectiu és recollir 50.000 euros per ajudar a reconstruir aquest equipament, recomprar maquinària perduda i adquirir menjar per al bestiar, després que aquest paller del Pallars Jussà va quedar cremat en un greu incendi l’estiu passat.

Aquesta acció al Pirineu serà la primera que impulsa la nova Fundació del sindicat agrari majoritari de Catalunya, a través del seu projecte Amics Amigues de la Pagesia. En aquest cas es tracta, remarquen, “d’una iniciativa d’emergència per a ajudar la família Figuera, que va perdre l’estiu passat la seva explotació agrària de Vilamitjana, al municipi de Tremp, a causa de l’incendi.

Els Figuera són la tercera generació d’un negoci familiar dedicat a la producció i reproducció de bestiar oví i cabrum de raça xisqueta, autòctona del Pallars, avui formada per uns 900 caps de bestiar. L’incendi, l’11 d’agost passat, va cremar una nau de 1.500 m2 i també maquinària i menjar per al ramat per a poder passar l’hivern.

Per a ajudar a afrontar una part d’aquestes pèrdues econòmiques, la FUPCAT lidera la campanya per a recollir 50.000 euros, amb microaportacions a partir de 10 euros, que es poden fer amb targeta o transferència. Cada donatiu tindrà deducció fiscal al fer la declaració de l’IRPF.





Una campanya en dues fases

La campanya s’estructura en dues fases. La primera consisteix en la recaptació per a l’aliment del bestiar, fins al 29 de febrer. A partir d’aquella data, la recaptació es destinarà a la reconstrucció, que serà “molt complexa”, indiquen: primer amb un procés de desamiantització; després amb la construcció del nou paller-magatzem, i finalment, la compra de maquinària agrícola.

D’aquesta manera es vol “ajudar a mantenir l’activitat agrícola ramadera de Casa Xirinell i evitar la desaparició d’aquest negoci familiar viu i de proximitat”, tal com ha dit Raquel Serrat, presidenta de la Fundació Unió de Pagesos de Catalunya.

L’entitat té previst, a través dels perfils socials d’Instagram i d’X, anar informant puntualment del grau d’assoliment de l’objectiu i de les diverses fases d’inversió d’aquest projecte social que defensa el manteniment de la pagesia al territori.





Acompanyar en situacions d’emergència​ i apropar món rural i urbà

La Fundació Unió de Pagesos de Catalunya (FUPCAT) és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, de la qual neix la iniciativa Amics Amigues de la Pagesia. És una fundació amb vocació de permanència i té per objecte participar en el desenvolupament humà, econòmic i social del sector agrari i del món rural català, donant suport a la pervivència de les seves estructures organitzatives.

L’entitat també vol treballar “per a apropar els mons rural i urbà des d’una triple perspectiva: alimentació, pobles i paisatges”. D’aquesta manera es proposa “sensibilitzar i conscienciar la ciutadania dels problemes que pateix la pagesia i el món rural del nostre país​; fomentar la solidaritat de la societat civil envers el primer sector de Catalunya; i promoure el consum dels aliments que produeix la pagesia catalana”.

El projecte social de la fundació també​ destaca per acompanyar les persones amb risc de vulnerabilitat per situacions sobrevingudes, d’emergència,​ com és​​ el cas dels germans Toni i Imma Figuera de Casa Xirinell, que​ sense el suport de la fundació i ​la campanya de crowdfunding no podrien assumir les despeses imprescindibles per a recuperar el funcionament del negoci familiar, després de l’incendi patit l’estiu passat​ a la seva explotació agrària​ ramadera.