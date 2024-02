Cristina Pérez participa en la 10a conferència de les parts al Conveni marc per al control del tabac de l’OMS

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, a la COP10, a Panamà (SFG)

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha participat aquesta setmana en la desena conferència (COP10) de les parts al Conveni marc per al control del tabac de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), celebrada a Panamà. L’objectiu de la conferència és donar resposta mitjançant la cooperació internacional a les conseqüències del tabaquisme per a la salut pública, la societat i el medi ambient. Es tracta de la primera participació presencial d’Andorra a la conferència després que el Conveni entrés en vigor al Principat l’agost del 2020.

Al llarg d’aquesta COP10 s’han debatut aspectes com l’impacte del tabaquisme en la salut pública i el medi ambient, i altres relacionats amb l’aplicació del Conveni, especialment sobre les estratègies relacionades amb la reducció de la demanda i l’oferta de tabac, així com dels productes nous i emergents, com és el cas dels productes de tabac escalfats. La trobada també ha servit per a debatre al voltant dels diferents mecanismes de control per a monitorar els avenços de cada part o la promoció i respecte dels drets humans en relació amb l’aplicació del Conveni.

Actualment, el Conveni marc per al control del tabac compta amb el suport de 183 països, entre ells Andorra, els quals representen el 90% de la població mundial.