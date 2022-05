Crims: llum a la foscor, de Carles Porta

Títol: Crims: llum a la foscor

Autor/a: Carles Porta

Pàgines: 336

Editorial: La Campana

Sinopsi:

Carles Porta relata deu histories reals, deu crims estremidors.

La “crònica negra” és un gènere que té els elements bàsics per fer una bona escudella: grans personatges i una trama potent. Cal, però, treballar-ne bé els ingredients, i aquest es el secret que ha permès Carles Porta convertir CRIMS en uns relats que captiven centenars de milers d’espectadors, oients i lectors pel seu rigor, respecte i ritme narratiu.

Llum a la foscor conte deu histories reals, deu crims estremidors triats pel seu impacte social, pel perfil dels acusats, per la complexitat de la investigació o per la sorprenent resolució del cas. Són històries que furguen en la part fosca de la nostra societat i ens descobreixen una part de nosaltres i del món que ens envolta que no podem ignorar; unes histories que Carles Porta il·lumina per revelar-ne tots els angles, per tal que puguem extraure’n les nostres conclusions mes enllà de les investigacions i les sentencies.

“Posem llum a la foscor…”.

Font: lacasadellibro