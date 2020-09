Crida urgent d’Apapma a Medi Ambient perquè aturi el projecte del telefèric al pic de Carroi

Crida per xarxes d’Apapma per aturar el projecte de telefèric al pic de Carroi . L’entitat ecologista s’adreça directament al ministeri de Medi Ambient i denuncia les conseqüències que pot tenir per al medi natural i la fauna una infraestructura d’aquestes característiques.

Apapma alerta que el comú d’Andorra la Vella està a punt de treure a concurs el projecte de telefèric al pic de Carroi. Abans que això passi, els ecologistes reclamen al Govern que ho aturi per evitar les conseqüències irreparables que, diuen, suposaria per al medi ambient una empresa faraònica com aquesta.

En un extens comunicat a xarxes socials, l’entitat avisa que la infraestructura provocarà greus impactes ambientals, al paisatge i a la sostenibilitat, així com la desaparició d’espècies, com ara el tritó pirinenc, el gall de bosc, l’àguila marcenca, l’àguila daurada i el trencalòs. També avisa que construir a la zona comportarà un increment del risc d’esllavissada.

Per tot plegat, s’adreça directament a Medi Ambient perquè impedeixi que el projecte promogut pel comú segueixi endavant. Apel·la a les competències del ministeri per vetllar pels hàbitats de reproducció de les espècies protegides.

Apapma denuncia, finalment, que, a diferència d’altres projectes similars, el pla per construir un telefèric a Carroi no ha estat avalat per cap estudi de viabilitat ambiental.