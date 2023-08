Crida per a fer un ús responsable de l’aigua

Vídeo: Comú d’Encamp

Els diferents episodis d’onada de calor que, no només afecten el Principat d’Andorra, sinó també la resta del Pirineu i, encara més, el sud de la península, es tradueixen en sequera i, a la vegada, en escassetat d’aigua. Aquest extrem es pot comprovar en els cabals dels rius. Sense anar més lluny, durant la setmana s’ha alertat de la manca d’aigua a la capçalera del Segre, entre altres ecosistemes fluvials.

A les valls ja fa setmanes que, tant des del Govern, com des dels Comuns de les 7 parròquies, s’intenta conscienciar la ciutadania -també als visitants- de fer un ús responsable de l’aigua. S’han dut a terme diferents mesures per a demanar que s’estalviï l’aigua sempre que sigui possible. Una de les accions ha estat la realització d’un vídeo apel·lant a la responsabilitat.