Crida d’Espot per l’afectació de la crisi climàtica a les zones de muntanya al Fòrum de la Pau, a París

Xavier Espot intervenint a la 6a edició del Fòrum de la Pau de París (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot ha participat en la 6a edició del Fòrum de la Pau de París, celebrada al Palau Brogniart, que inclou més de 80 sessions de diferents temàtiques com la protecció del planeta i de les persones, la confiança i la seguretat en el món digital, la construcció de la pau i de la seguretat, o l’acceleració de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Xavier Espot va assistir anit al Palau de l’Elisi al sopar ofert pel president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, als caps d’Estat i de Govern presents al Fòrum de la Pau.

L’edició d’enguany, centrada al voltant del tema “Buscar un terreny comú en un món de rivalitat”, reuneix alts mandataris, responsables d’organitzacions internacionals, de la societat civil, representants del sector privat així com de l’àmbit acadèmic, amb l’objectiu comú de trobar solucions als reptes més urgents del món.

Xavier Espot ha intervingut en una sessió dedicada a donar resposta a la crisi climàtica, sota el títol “Cooperació dins l’adversitat: el repte del canvi climàtic”, moderada per Pascal Boniface, director i fundador de l’Institut de relacions internacionals i estratègiques, IRIS. En la sessió, que té lloc unes setmanes abans de la celebració de la COP28, el cap de Govern ha exposat les accions que s’estan implementant a Andorra per a donar resposta a la crisi climàtica i ha fet una crida a la sensibilització per als territoris més vulnerables al canvi climàtic, com ara les zones de muntanya.

Espot ha iniciat la seva intervenció en el diàleg explicant que Andorra, tot i ser responsable de menys del 0,001% de les emissions globals, no eludeix les responsabilitats pel que fa a l’acció climàtica, convençuts, ha dit, que les actuacions dels Estats de petita mida territorial, encara que tinguin un impacte molt limitat, poden servir d’exemple i contribuir a compartir experiències i bones pràctiques a nivell mundial, i ha afegit que Andorra, com a país d’alta muntanya vulnerable al canvi climàtic, té un alt nivell de conscienciació i de maduresa social especialment elevat davant d’aquesta crisi.

D’aquesta manera, ha explicat que el Consell General va aprovar per unanimitat la Llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic, el marc legal necessari per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i aconseguir la neutralitat de carboni l’any 2050, i que s’ha redactat la declaració d’emergència climàtica amb la participació de joves, també aprovada parlamentàriament per unanimitat.

També ha relatat accions que s’estan duent a terme internament, com la gratuïtat del transport públic, l’entrada en vigor de la taxa verda que contribueix al fons verd, el treball per a renovar l’estratègia turística cap a un model més sostenible o la prioritat de diversificar l’economia cap a sectors menys demandants de recursos.

El cap de Govern ha reiterat la cooperació multilateral com a instrument necessari per al repte global que representa la lluita contra el canvi climàtic i ha posat en relleu la importància de fer divulgació sobre l’afectació de la crisi climàtica. Els ecosistemes de muntanya, ha afirmat el cap de Govern, han estat identificats pel Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic com un dels ecosistemes més vulnerables al canvi climàtic.

Així, Espot, ha expressat la voluntat d’Andorra d’incloure un punt a l’agenda de la següent COP28 que se celebrarà d’aquí a unes setmanes a Dubai, sobre els efectes del canvi climàtic a les zones de muntanya i ha afirmat que “hem de treballar conjuntament per una transició justa cap a economies i societats sostenibles, resistents al clima que no deixi ningú enrere.”





Reunions bilaterals

En el marc de la celebració del Fòrum de la Pau de París, el cap de Govern s’ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors de la República de Corea, Jin Park, i amb el secretari d’Estat per Europa del Regne Unit, Leo Docherty, per a tractar les relacions bilaterals i la cooperació multilateral entre els països.