Crida des d’Andorra per a ajudar molts cavalls en greu risc per les inundacions al País València

Dos cavalls intentant salvar la vida a Algemesí (publicat a xarxes)

Només produir-se la catàstrofe al País Valencia a causa de la DANA, deixant al seu pas pobles i ciutats arrasades amb un gran nombre encara indeterminat de morts, de desapareguts i d’incalculables danys materials, van ser moltes les accions que van activar-se de suport en solidaritat amb les zones afectades. Accions a iniciativa, em moltes ocasions, d’entitats, associacions i voluntaris a títol personal.

Arribades d’arreu, centenars de persones van aplegar-se pels carrers i barris per a netejar la runa, el fang i la vegetació que va arrossegar la força incontenible de l’aigua. Les tasques de neteja i de retirada de vehicles engolits per l’aigua esdevenia indispensable, durant les primeres hores i dies, per a la cerca de víctimes que es trobaven desaparegudes. Malauradament la gestió, a l’hora d’aprofitar tot aquest voluntariat solidari, ha rebut moltes crítiques quant a la seva organització.





Iniciatives d’ajuda impulsades també des d’Andorra

El Principat d’Andorra no és una excepció. S’han donat casos d’entitats i de persones anònimes que han ofert la seva solidaritat amb les zones afectades per la DANA. Sigui mostrant interès per a fer arribar material de primera necessitat o a través de donacions econòmiques, hi ha gent al país que no s’ha volgut quedat de braços creuats.

És el cas de la Noemí Baró i la seva família que, a més de patir pels éssers humans, també han mostrat la seva preocupació pels animals, en concret, pels cavalls que han estat castigats pels cruents efectes de les inundacions. Alguns han perdut la vida, altres encara estan atrapats entre el fang i l’aigua. Els que han sobreviscut necessiten menjar i beure, per això cada dia que passa és crucial per a salvar-los.

“Des que vam veure la devastació de la DANA a València, no hem parat de donar-li al cap de com podríem ajudar, i avui la Noe -ho explica l’Olga, la seva mare- ha agafat la iniciativa d’organitzar i pagar, en primera instància 1.400 kg de pinso per als cavalls, que arribaran a València entre avui i demà.

És per aquest motiu que “la pobre Noe demana si hi ha qui pugui ajudar a pagar, aquest, i esperem que més enviaments”, afegeix l’Olga. Assenyalen que “més de 90 cavalls estan en risc en hípiques inundades de fang i sense menjar per als animals.

Les impulsores de la lloable iniciativa posen a disposició de les persones, que també vulguin col·laborar en la causa, uns telèfons. Per a sol·licitar més informació es pot trucar al telèfon 807 380 i per a les donacions a través de BIZUM, s’han de fer mitjançant el número 322 184.

Així mateix, s’han compromès a publicar els justificants de les despeses derivades de la compra del pinso o algun altre article que pogués ser indispensable per a la salvaguarda dels equins.