Prop de dos centenars de persones ja han signat una petició dirigida a la síndica general, Roser Suñé, per a què es reconsiderin les actuacions als entorns de Casa de la Vall, una iniciativa engegada a través de la plataforma change.org. Els promotors entenen que el projecte guanyador del concurs d’idees, presentat el passat dimecres 29 de gener, “no posa en valor la Casa de la Vall ni el seu entorn” i recorden als representants polítics que “estan a temps de reconsiderar els propers passos a seguir”.

Segons l’escrit dels promotors, el projecte guanyador del concurs d’idees “aposta per: Envair l’espai sense respectar els valors històrics i culturals associats amb el monument, ni lligar harmoniosament aquest amb el seu entorn; Enlloc de millorar la seva integració en el casc urbà, les connexions amb el Bari del Pui i el del centre històric, imposa barres arquitectòniques plantejant una edificació i ocupació del sol massiva, que entorpeix en la desitjada recuperació paisatgística de l’entorn; Un projecte que genera incerteses sobre el respecte a les ordinacions i normatives d’edificació previstes en el POUP de la Parròquia d’Andorra la Vella; Un projecte, que d’haver-se aprovat la nova llei del patrimoni i la normativa relativa als entorn de protecció del patrimoni històric no hauria d’haver estat admès en aquest concurs; Un projecte que no respecta el criteri d’intervenció mínima, ni el criteri d’escala tal i com és preveia en el plec”.

En resum, “no posa en valor la Casa de la Vall ni el seu entorn“. Per contra, els altres set projectes presentats al concurs “complien estrictament amb l’objecte i especificacions del plec de base”, defensen els promotors. És per això, i conscients que el concurs d’idees “no pressuposa ni la redacció ni la licitació d’aquest projecte” i demanen que es reconsiderin les actuacions a plantejar.

Podeu consultar la petició en aquest enllaç.