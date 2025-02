Crida a la participació en la recuperació del Ball Cerdà als actes de Carnestoltes de la Seu

El Ball Cerdà (Aj. la Seu)

L’organització del Ball Cerdà de la Seu d’Urgell ha fet una crida perquè balladors i balladores s’afegeixen a la recuperació de la presència de la dansa tradicional de la ciutat als actes de Carnestoltes. El pròxim dissabte 1 de març, al migdia, és previst que l’element més identificatiu de la Festa Major urgellenca torni a ser present en aquesta altra cita festiva, de la qual n’havia format part fins ara fa prop d’un segle.

En una entrevista a RàdioSeu, una de les responsables del Ball Cerdà, Dolors Carrillo, ha explicat que la idea amb què plantegen aquesta represa és que hi hagi almenys una vintena de parelles, perquè d’aquesta manera l’activitat sigui prou lluïda i es pugui fer un dels seus elements més característics: el cargol. La setmana passada es va fer una reunió informativa a l’Ajuntament per a explicar la proposta, però va tenir poca assistència i, per això, ara han reiterat la crida perquè hi hagi un mínim de parelles participants. Les persones que hi estiguin interessades poden confirmar la seva participació contactant amb algun dels responsables o bé mitjançant el correu ballcerda@aj-laseu.cat.

Sobre aquesta novetat, Carrillo ha volgut puntualitzar que la seva intenció és que el Ball Cerdà, per Carnestoltes, sigui més fàcil de preparar que el de Festa Major i, en aquest sentit, no cal que el vestit de les balladores sigui tan lluït com el que exhibeixen l’últim cap de setmana d’agost. Pel que fa a aquest vestit, l’organització ha proposat que les noies portin un mantell de Manila com es portava al començament del segle XX, si bé matisen que no cal que sigui de seda i que, actualment, a través de la merceria Cal Bundancieta o de portals web especialitzats com Shein, és fàcil trobar mantells d’altres materials que són molt més barats. L’objectiu, en definitiva, és que el Ball Cerdà torni a formar part del programa de Carnestoltes sense necessitat que la seva execució, pel que fa al vestit, sigui tan solemne com la que es fa per la Festa Major.





Exhibició puntual a la Fira

El Ball Cerdà també ha estat notícia els darrers mesos per la seva presència a la Fira de Sant Ermengol, on l’octubre passat se’n va fer una exhibició pensada perquè els milers de visitants coneguin millor aquest element cultural local. Tot i això, Dolors Carrillo ha puntualitzat que aquell acte ha estat excepcional i que no hi ha intenció de repetir-lo en pròximes edicions del certamen, perquè a la de l’any passat es va voler vincular al fet que la lletera del cartell anunciador estava dedicada en aquella ocasió a la dansa tradicional urgellenca. Sí que se seguirà mantenint, pel seu valor emotiu, el Ball Cerdà Intergeneracional que des de fa uns anys es fa dins la Festa de la Gent Gran, a finals de setembre.





Al Carnaval, fins a la dècada de 1930

El Ball Cerdà de la Seu havia format part de la celebració de Carnestoltes fins a la dècada de 1930, abans de l’esclat de la Guerra Civil. Ja llavors, per a l’ocasió se li donava un aire menys seriós, tal com ho mostra que incloïa la figura del “caçador”. Es tractava d’un grotesc personatge que atreia l’atenció del públic, vestit amb pantalons curts, jaqueta de pana, leguis (polaines) i espardenyes vigatanes. L’objectiu d’aquest personatge era sorprendre els distrets de la plaça mentre miraven el ball. Amb una canya els tocava per darrere i en girar-se els enfarinava. Més endavant, però, el dimarts de Carnestoltes sí que es ballava amb el vestit de lluir.

Els documents de l’època, guardats a l’Arxiu Comarcal, també han permès comprovar que en aquella època la festa de Carnaval de la Seu era una de les de més anomenada del Pirineu i molts dels seus participants enllaçaven tres dies seguits de disbauxa gairebé sense pausa.