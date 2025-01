Crida a la calma de l’OMS pel brot de metapneumovirus humà a la Xina

Un home de raça asiàtica protegit amb una màscara (Freepik)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha llançat un missatge de calma davant el brot d’un virus respiratori que fa setmanes que s’ha detectat al nord de la Xina. Es tracta de l’anomenat metapneumovirus humà, identificat per primera vegada el 2001. Sobretot afecta grups vulnerables, com nadons, gent gran i persones amb el sistema immunològic deprimit.

Tot i que en aquests moments hi ha una afectació alta, l’OMS ha assegurat que les autoritats sanitàries xineses no han reportat informes d’emergència. Els símptomes del virus són semblants als del refredat comú, però pot derivar en malalties com la bronquitis o la pneumònia.