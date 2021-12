Cribatge obligatori als infants de primera ensenyança per accedir al menjador

El Govern informa de les noves mesures de prevenció acordades per frenar la propagació de la COVID-19. La decisió es pren en consonància amb les mesures ja decidides la setmana passada davant l’augment de casos diagnosticats tant a Andorra com a l’entorn i per tal de frenar-ne l’expansió.

Així, el nou Decret de mesures temporals es focalitza en els centres educatius, on es concentren bona part dels nous casos d’infecció. D’aquesta manera, l’Executiu ha acordat que els alumnes de primera ensenyança o equivalent hauran d’estar cribrats amb tests d’antígens per poder accedir al menjador escolar o participar en les activitats de migdia i extraescolars de qualsevol mena –esportives, educatives, etc.–.

Per aquest motiu, el cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat en declaracions a la premsa que es realitzaran dos cribratges setmanals als centres de primera ensenyança. Paral·lelament, les famílies també podran realitzar-los a qualsevol stoplabs dels habilitats al país. Els infants immunitzats –és a dir que han passat la malaltia els darrers 6 mesos– estan exempts de realitzar-se el cribratge per accedir al menjador i les extraescolars.

El Govern informarà les AMPES –encarregades de gestionar els menjadors escolars– i els diferents organitzadors de les extraescolars –Comuns, clubs, federacions esportives, empreses privades– per donar-los a conèixer les noves mesures, que entraran en vigor el dilluns 13 de desembre.

Finalment i encara relacionat amb els centres educatius, el Govern també ha acordat que en el cas de maternal i primera ensenyança es confini l’aula sencera quan hi hagi un sol positiu. A segona ensenyança, batxillerat i formació professional es manté el límit de 3 positius per aula per confiar el grup sencer.