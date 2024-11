Creus que el teu gat se’n va amb una altra persona?

Un gat que mira per la finestra (AMIC)

Els gats són coneguts per la seva naturalesa independent, però també són éssers molt afectuosos que necessiten atenció i cura. Si no reben el temps i la dedicació que esperen, poden buscar altres fonts de companyia, fins i tot fora de casa. Això pot resultar preocupant per als seus propietaris, ja que un canvi en el comportament del seu felí pot ser un signe que alguna cosa no va bé. És important estar atent a certes actituds que podrien indicar que el teu gat està buscant afecte en altres llocs.

De vegades, els gats poden ser molt independents i, encara que això forma part de la seva naturalesa, cal prestar atenció a certes actituds que podrien indicar que alguna cosa no va bé en la relació que tens amb ell. Si no li dediques prou temps o atenció, podries trobar-te amb una situació que t’agafi per sorpresa: el teu gat podria començar a mostrar-se més distant i, fins i tot, arribar a anar-se’n amb una altra persona. Això pot passar quan se sent desatès o busca altres fonts de confort i companyia. Com saber si està passant alguna cosa?

1. Arriba tard a casa: Si sempre ha estat arrelat al teu costat, però darrerament surt més i arriba tard, comença a encendre el llum vermell d’alarma.

2. Fa olor de perfum: L’olor de perfum al teu gatet pot ser un signe inequívoc d’estar en contacte amb una dona.

3. El teu gat no mostra interès a mantenir contacte físic o jugar amb tu.

4. Es mostra més distant: Un canvi sobtat en el seu comportament pot ser un altre indicatiu que alguna cosa no va com sempre; per exemple, si es queda en una altra cambra diferent de la que ocupes tu quan abans no ho feia, o desconèixer el seu parador per períodes més o menys llargs de temps.

5. Està més gros que abans: Si la seva alimentació és equilibrada i no li dones menjar extra, però s’està engreixant, és senyal que pot estar alimentant-se a una altra casa.

6. Si s’empolaina més del que és habitual.

7. Si evita el contacte visual amb tu.

8. Si t’interromp sovint quan estàs fent alguna cosa important i intenta cridar la teva atenció.

9. Si et porta molts regals.





Per Redacció-PAGDA