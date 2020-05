Creu Roja lliura targetes per a famílies de l’Alt Urgell en situació complicada per la COVID-19

Aquest divendres al matí ha tingut lloc al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) el lliurament de les primeres 15 targetes d’un total de 25 que Creu Roja destina a la comarca de l’Alt Urgell per a famílies que estan patint una situació socioeconòmica complicada arrel de la Covid-19.

Aquestes targetes estan carregades amb un valor de 100€ cadascuna que han d’anar a destinats a la compra d’aliments d’aquelles famílies que es troben en situació d’atur, que han patit un ERTO o han vist agreujada la seva situació com a conseqüència de la durada de l’estat d’alarma per la Covid-19. Val a dir que són els Serveis Socials qui determina quines han de ser les persones beneficiàries i fan la proposta a Creu Roja per tal de fer-los-hi arribar.

Ramon Escuder, president de Creu Roja a la Seu d’Urgell explica que “Creu Roja sempre està al costat dels més febles i que, en aquests moments d’emergència, totes les aportacions sumen per ajudar a passar aquesta situació de la millor manera possible”.

Per la seva part, Marian Lamolla, representant política del CAPAU i tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol agrair molt especialment la col·laboració de Creu Roja al municipi i a la comarca: “Creu Roja sempre està disposada a donar un cop de mà en qualsevol proposta que se li planteja i, en aquesta ocasió, ha estat iniciativa d’aquesta organització humanitària oferir les 25 targetes per donar suport al treball que és duu a terme des dels Serveis Socials Bàsics”. Lamolla destaca també que “el treball coordinat i en xarxa entre l’administració i les entitats del tercer sector i concretament amb Creu Roja fa que els esforços es multipliquin augmentant l’eficàcia i l’eficiència del treball social en el nostre territori”.