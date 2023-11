Cremes antitaques: Com triar la correcta per a la teva pell?

Una dona sense taques a la pell (Unsplash)

Les taques a la pell són un dels problemes estètics més repetits i habituals. I és que encara que algunes s’originen a causa de factors genètics o l’edat, moltes d’elles es poden tractar utilitzant les cremes antitaques adequades. Per aquesta raó, en aquest article volem donar-te una sèrie de consells perquè triïs la millor crema antitaques segons el teu tipus de pell:

Com triar la millor crema antitaques segons el nostre tipus de pell? És evident que no totes les pells són iguals, per la qual cosa és vital conèixer quin és el nostre tipus de pell per a escollir una crema antitaques que cuidi i hidrati la nostra pell.





Depenent del tipus de pell que tinguem, hem d’enfocar-nos en elements com:

– El tipus de pell i les necessitats que requereix la mateixa.

– L’exposició a determinats factors externs: clima, sol, contaminació…

– Els factors interns: genètica, estrès, hormones…





Quin tipus de pell és la meva?

Com ja hem comentat prèviament, és molt important saber quin és el nostre tipus de pell per a així triar una crema antitaques que s’ajusti a les necessitats d’aquesta. Els tipus de pell es poden dividir en tres categories:

1. Pell grassa: Aquest tipus de pell crea una gran producció de greix mitjançant les glàndules sebàcies, raó per la qual, aquesta pell té més lluentor i amb freqüència s’identifica per tenir els porus de la pell marcats.

2. Pell seca: Aquesta pell acostuma a generar sensació de tibantor que, en nombroses ocasions, es transforma en picor o, fins i tot, coïssor. S’identifica principalment per tenir una pell d’aspecte més esquerdat o aspre.

3. Pell mixta: En aquest cas, és una combinació de les dues anteriors, és a dir, hi ha una zona on es concentra el greix que es coneix com a zona T (mentó, front i nas) i una zona més seca que se situa per la zona de les galtes.

4. Pell normal o sensible: Normalment, els que tenen la pell normal no han de preocupar-se en excés perquè no acostumen a tenir risc de reaccions, ni irritacions. Per als altres casos, en els quals el tipus de pell és sensible, hi ha gran quantitat de cremes antitaques específiques per a aquest tipus de pells.

A més, també és important parar atenció als ingredients actius que contingui la crema, si té FPS (Factor de Protecció Solar) i finalment, però no menys important, sempre consultar amb el nostre dermatòleg.





Quins són els beneficis d’utilitzar una crema antitaques?

– Reducció de taques: Ajuda a disminuir l’aspecte de taques més notables i imperfeccions de la pell.

– Més lluminositat: Coopera a aconseguir una pell amb més lluentor i que estigui més radiant.

– Protecció solar: Determinats productes de cosmètica compten amb protecció solar per a evitar que surtin noves taques solars.

– Hidratació: Moltes cremes també tenen ingredients que hidraten la pell, deixant-la suau i elàstica.

En definitiva, esperem que gràcies a aquest article tinguis en compte tots aquests factors i, així, triïs la crema antitaques més adequada a les necessitats de la teva pell.





Per bellezactiva.com