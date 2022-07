Crema catalana tradicional

La crema catalana és un dels dolços més típics de Catalunya i un dels més saborosos. La seva elaboració és molt fàcil. Aquí us deixem la nostra proposta per tal proveu de fer la recepta a casa. Segur que tots us en llepareu els dits.

Ingredients (per a 6 persones):

1/2 litres de llet.

4 ous.

1 branca de canyella.

75 g de sucre (orientatiu, en funció del gust de cadascun).

25 g de farina tipus Maizena.

1 llimona gran.

Preparació:

Rentem la llimona i la pelem, procurant no agafar la part blanca perquè ens amargarà el plat. Reservar la pell.

En un gotet de llet, dissoldre la Maizena.

La resta de llet, la posarem en una olla i la portarem a bullir a foc lent, juntament amb la canyella i la ratlladura de la llimona. Just abans que bulleixi retirarem del foc i deixarem que es temperi.

Mentrestant, en un bol batrem els ous i afegirem el sucre, removent fins que estigui tot integra t. Després, afegirem la llet dissolta amb maizena.

Tota la mescla, la tornarem a posar a foc lent fins que comenci a bullir. Veurem que s’haurà format ja la crema, que dividirem en potets individuals. Deixarem refredar.

Per a cremar el sucre: