Creixen un 1% les hipoteques constituïdes sobre habitatges

El nombre d’hipoteques constituïdes l’any 2019 sobre habitatges ha estat de 605, un 1% més que l’any anterior i l’import mitjà s’ha situat en 216.082 euros, amb un augment del 13,3% (190.734 € per a l’any 2018).

L’import mitjà de totes les hipoteques concedides per a l’any 2019 ha estat de 395.392 €, el 17,9% menys respecte a l’any 2018. El nombre d’hipoteques totals concedides ha mostrat un creixement sostingut del 2015 al 2018. Pel que fa a l’any 2019, globalment, les hipoteques noves concedides han disminuït el 6,3% respecte al 2018.

Respecte a les hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra l’any 2019, malgrat que hagi disminuït el nombre d’aquest tipus d’hipoteques en tres parròquies (Encamp, Ordino i Escaldes-Engordany) en comparació amb el 2018, en termes generals hi ha hagut un augment de l’1% l’ any 2019, i ha continuat així l’evolució favorable d’aquests últims anys.

Quant al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, han disminuït un 33,8% l’any 2019 respecte al 2018, i això afecta el conjunt de parròquies del país.

Pel que fa al volum total d’hipoteques noves en aquests últims cinc anys, l’import màxim concedit va ser l’any 2017, amb 450 milions d’euros. L’any 2019 s’ha observat una disminució del 23,1% respecte a l’any 2018, amb uns 281 milions d’euros concedits.

Quant al volum d’hipoteques concedit per a ús residencial, ha augmentat el 14,4% l’any 2019 en comparació amb l’any 2018. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos han disminuït l’any 2019 en comparació amb l’exercici anterior un 40,1%.

Les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.