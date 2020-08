Creixen més d’un 20 per cent els rescats dels Bombers a Catalunya

L’aposta pel turisme de proximitat arran de la pandèmia de la COVID-19 ha disparat els rescats que han fet els Bombers a Catalunya. Des del mes de juny s’han dut a terme 522 serveis, que suposen un 23 per cent més en relació amb el mateix període de l’any passat. Aquest increment ha fet que la xifra acumulada enguany sigui superior a la del 2019, tot i que durant el confinament se’n va constatar un descens notable.

El sergent del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Alfons Esterlich, vincula l’augment de rescats a la decisió de moltes famílies de passar les vacances a Catalunya. En aquest sentit, adverteix que encara hi ha un nombre important de persones que van mal equipades a muntanya, que és on es produeixen la majoria de serveis.

Pel que fa als rescats, se’n van fer 156 al juny, 208 al juliol i 158 els primers quinze dies d’agost. Esterlich destaca l’increment d’actuacions en rius i gorgues d’arreu de Catalunya. Els motius dels accidents estan relacionats habitualment amb relliscades en roques o amb imprudències, com no calcular la profunditat. En aquests espais s’ha passat de 21 actuacions l’any passat a 55 aquest 2020.

La muntanya i els camins de ronda també són llocs habituals on han d’actuar els GRAE. Esterlich explica que encara ara es troben amb persones que no van prou ben equipades en zones complicades. “Els camins de ronda poden ser planers o poden tenir molta roca i desnivell; no s’hi pot anar amb unes xancletes”, remarca.

Fer ús del mòbil

Una altra sortida habitual per als Bombers és la de la recerca de persones que s’han desorientat. Esterlich recorda la importància del telèfon mòbil per poder “guanyar temps”. “Tothom hauria de saber enviar una ubicació i ens facilitaria molt les coses”, alerta. A més, Esterlich posa en valor tenir aplicacions per saber la meteorologia a la muntanya, que és molt canviant. “Cal preparar-se bé les rutes i tenir recursos per si hi ha problemes”, assenyala.

Naut d’Aran, la localitat amb més serveis

Naut d’Aran ha estat la localitat que fins a dia d’avui ha registrat més rescats, 31. També destaca Matadapera, on se n’han fet 21, xifra que contribueix a fer del Vallès Occidental la comarca amb més serveis per part dels Bombers (70).

Per la seva banda, al Baix Llobregat n’hi ha hagut 53, a Osona 49 i al Pallars Sobirà 47 (la majoria a la Vall de Boí). El Berguedà també ha vist créixer els rescats respecte l’any passat. En concret, se n’han fet 41, gairebé la meitat dels quals a la zona del Pedraforca, a les poblacions de Saldes i Gósol.