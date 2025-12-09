Creixen les importacions i exportacions de béns al novembre

Les importacions de béns durant el mes de novembre de 2025 han sumat 184,09 milions d’euros, amb una variació percentual del +7,9% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +8,0%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 20,80 milions d’euros, amb una variació percentual del +18,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.969,64 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +7,7% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,9% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 193,82 milions d’euros, amb un descens del +1,4%.