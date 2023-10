Creixen les denúncies per assetjament sexual

Dibuix d’una dona que diu prou a l’assetjament sexual (freepik)

Igualtat ha rebut en el que va d’any quatre denúncies per assetjament sexual i per raó de gènere. Una xifra més elevada que els anys anteriors, que consideren que es deu a una major conscienciació arran de l’aprovació de la Llei d’igualtat. Ara bé, segueix la dificultat de les víctimes per a tirar endavant el procés judicial, ja que actualment només una de les denúncies es troba a la Batllia.

Les empreses i les entitats del sector privat hauran de desenvolupar un codi d’assetjament sexual i per raó de sexe en un termini de dos anys. S’encarregarà de vetllar que així sigui “el servei d’Inspecció de treball”, com ha explicat la secretària d’estat d’Igualtat i participació ciutadana, Mariona Cadena. Ha afegit que les empreses que no tinguin desenvolupat el codi en un termini de dos anys s’hauran d’enfrontar a les conseqüències en cas de patir algun cas.

El Decret de Govern obliga les empreses a redactar el seu propi codi i fixa els requisits mínims que ha de tenir, com ara incidir en la prevenció, amb campanyes per a informar i formar la plantilla, i la importància de la confidencialitat. I és que, com recorda la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, moltes víctimes acaben “passant pàgina” per les dificultats de continuar amb el procés. El codi ha de fer referència tant a l’assetjament sexual, físic i verbal, com a l’assetjament per raó de sexe. El procediment d’actuació es dividirà en tres etapes: comunicació del possible assetjament, denúncia interna i investigació i resolució. L’aplicació d’aquest codi no eximeix que la persona afectada pugui portar el cas a la Batllia.