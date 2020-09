Creixement personal: Perspectiva

De tant en tant, va bé allunyar-se una mica d’allà on estàs, per a poder veure les coses de forma més àmplia. Prendre perspectiva és justament això. Descansa una mica dels teus projectes. Marxa de vacances o de cap de setmana. Mira-ho amb altres ulls, amb una altra distància.

Segur que se t’ocorreran coses noves, renoves energia i fins i tot veuràs la possibilitat de canviar o millorar coses. Estar immers en allò que es realitza sempre és bo. Però també és bo apartar-se per un espai curt de temps per a veure el conjunt.

Hi ha una frase popular molt famosa que diu: “L’arbre no et deixa veure el bosc”. És justament el que tracto d’explicar-vos. Encara que la frase es refereix més a que a vegades fixar-nos tant en els detalls no ens deixa veure el conjunt. És perfectament aplicable al que jo us dic. Simplement que està dit d’una altra forma.

Sigui com sigui, tal vegada ara en aquests moments que vivim és més important que mai prendre perspectiva de les coses. Veure els detalls sempre és important. Però només la visió de conjunt et permetrà veure l’avanç real de la situació. Veure la totalitat d’alguna cosa permet prendre millors decisions i tenir millor informació.

Potser Einstein volia dir-nos una cosa similar quan deia: “La ment és com un paracaigudes, només funciona si s’obre.” Obrim doncs les nostres perspectives.

