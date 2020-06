Creixement personal: Pas a pas

El temps i la climatologia acompanyen. En aquesta època hi ha ganes de fer coses, d’arrencar projectes. Aquesta energia podria quedar entelada pel consum excessiu de notícies. Recomano estar informat, sense obsessionar-se.

El que percebo al carrer, amb les persones que em comunico, és una mica de por i moltes ganes de tornar a l’activitat. Preocupació per com anirà tot i energia per a adaptar-se. Noto ganes de tornar a l’activitat laboral amb optimisme i prudència. Aquest optimisme és el que hem d’aprofitar i pas a pas tornar a crear, a somiar, a treballar, a il·lusionar-nos, a buscar el que volem.

Com diu la saviesa popular ‘sense pressa però sense pausa‘. Adaptant-nos a les noves circumstàncies i trepitjant ferma. El que tenim a favor nostre, és l’època de l’any que per norma és una època alegre, en la qual ens sentim amb energia i capacitat. El que tenim en contra són aquelles persones pessimistes que tot ho veuen negre i un excés de notícies. És fàcil controlar les notícies. Però respecte a la gent més pessimista, intenta no permetre que t’influeixin. No es tracta ni d’optimisme ni de pessimisme. No es tracta de pensar si tornaran mals moments o no. Es tracta d’ara. D’aprofitar el moment i treure el millor de tu, ara. Prepara’t ara que pots, per si això pogués tornar, i pas a pas segueix endavant.

