Canviem la mirada. Fixem-nos en les coses positives. La nostra creativitat com a persones es dispara. La nostra part més humana s’està mostrant. Avui vull incidir en aquelles persones que no sols ajuden de manera solidària. Esmentar als que també es preocupen per mostrar-nos una llum en la foscor. És a dir aquells que realitzen actes per a entretenir als altres.

Al meu carrer sempre, després dels aplaudiments un veí ens posa música durant 5 minuts. Pot semblar una ximpleria però s’agraeix. Us animo a compartir i a explicar aquelles accions que es fan per a distreure la ment. És la llum de la qual parlava en la foscor.

Pot semblar una ximpleria. Actualment els veïns del carrer surten tots a les seves finestres i balcons a ballar. Són 5 minuts meravellosos.

Jo mateix vaig iniciar un llibre en obert i de dilluns a dijous escric un capítol cada dia. Una novel·la d’acció amb la voluntat que aquells que la llegeixin puguin escapar-se mentalment a altres llocs o evadir-se per una estona d’aquesta situació.

Ho podeu trobar en www.juanjuncosa.com es titula Yuan i podreu veure cada capítol. Ja vaig pel capítol 9. Gràcies no sols als sanitaris sinó també a aquells que estan treballant per garantir els serveis mínims. Gràcies també a tots aquells que d’una forma o altra aconsegueixen fer-nos més suportable aquest confinament.

Llegeix l’article ampliat a www.juanjuncosa.com.