Creixement personal: Amb o sense?

Hi ha coses en la vida que podràs fer amb motivació i altres sense motivació. Existeixen moments en la vida en els quals sembla que has de fer alguna cosa sí o sí. Tinguis o no motivació per a això, o la capacitat de trobar-la.

Hi ha una expressió molt espanyola que diu: “ajo y agua” que quan et diuen això significa: “a joderse y aguantarse”. Tessitures com aquestes ningú les vol. De totes maneres la vida a vegades ens posa; com se sol dir; entre l’espasa i la paret.

Resa una llegenda sobre 3 picapedrers que picaven pedra cada dia 8 hores sota el cel, a la intempèrie. En preguntar al primer “que fas?” va respondre “treballar com un condemnat, mullant-me quan plou, cremant-me quan hi ha sol”. La resposta del segon va ser “jo sóc un manat, el que em demanin faig, és un treball”. La resposta del tercer va ser “construeixo una catedral“.

Davant la mateixa situació pots fer com els picapedrers: indignar-te, fer el que toca, o sentir que ets part d’una cosa gran. Però de totes maneres cal fer-ho. Així que “ajo y agua” si no trobes la motivació per a fer-ho.

Una altra cosa important és: no et resignis amb la sort del moment. I si no és el que vols, fes el que deus, però inicia una cerca per a poder canviar a allò que desitges. Espero haver-te deixat unes quantes idees per a reflexionar.

