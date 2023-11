Creixement del 14,2% del PIB nominal al 2022

Una treballadora de l’hostaleria (iStock/arxiu)

Segons l’estimació semi-definitiva per a l’any 2022, el PIB nominal se situa en els 3.210,3 milions d’euros, el que suposa una variació interanual del +14,2% respecte l’any 2021. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.818,2 milions d’euros, amb una variació anual del +9,6%.

En comparació a l’estimació avançada que pronosticar un creixement nominal del +13,4%, la variació del PIB nominal, segons l’estimació semi-definitiva, finalment és de 0,8 punts percentuals més, degut principalment a l’increment dels impostos entre les dues estimacions.

L’anàlisi sectorial, en termes nominals, mostra la continuïtat de creixement de la totalitat dels sectors, exceptuant el sector de la indústria amb una caiguda del -92,0%, degut a l’encariment de l’energia elèctrica. Destaca la recuperació dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 durant el 2020, com el sector de l’hoteleria i restauració, amb una variació del +34,7%, seguidament del sector de transport i emmagatzematge, amb un creixement del +24,2%, i del sector del comerç amb una variació del +15,3%. El sector de les activitats professionals, científiques i tècniques també experimenta un creixement destacable, amb una variació del +26,9%. El sector de la construcció continua experimentant un creixement molt positiu, amb una variació del +10,8% per aquest 2022.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 39.348 euros l’any 2022, és a dir, una variació anual del +11,3%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 34.542 euros, amb un creixement del +6,8% respecte l’any anterior.

Finalment, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2022, i segons el principi de meritament, l’estimació semi-definitiva del PIB confirma la xifra del 26,7%, amb un increment de 2 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2021 (24,7%).