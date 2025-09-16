Creix un 3,1% el nombre de persones assalariades al Principat

Les dades semidefinitives del mes de juny de 2025 assenyalen que el nombre total de persones assalariades és de 44.297, fet que representa una variació del +3,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 42.982. D’altra banda, la massa salarial total és de 117,29 milions d’euros. La variació és positiva, del +7,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà brut s’ha situat en 2.647,83 €, un +3,9% respecte al mes de juny de l’any anterior. Quant al salari medià brut, s’ha situat en 2.139,04 €, el que representa un 80,8% del salari mitjà brut.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.