Creix la despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió

Auditori Nacional d’Andorra. Foto: Arxiu

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’Administració central, l’Administració local, l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional per a la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA,SA).

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió se situa en 56,7 milions d’euros l’any 2022, quantitat que representa un increment del +22,7% respecte de l’any 2021. Aquest import representa el 6,0% de liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques) i representa el 18,1% del producte interior brut (PIB), un punt i mig més que l’exercici anterior.

Aquest increment de les despeses s’explica pels increments de les despeses en serveis recreatius i esportius (+24,8%, 5,4 milions d’euros) i en la despesa de servies culturals (+23,0%, 3,9 milions d’euros).