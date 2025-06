Creix la demanda d’ajuts a la Creu Roja per a arribar a final de mes

La botiga solidària de la Creu Roja Andorrana (AndorraDifusió)

Les necessitats d’atenció social i sociolaboral no paren de créixer. L’any passat la Creu Roja Andorrana va registrar un increment important de demandes, una tendència a l’alça que es manté. La problemàtica central són les dificultats per a arribar a final de mes, situació que porta els usuaris a demanar assessorament per a ajustar al màxim les despeses i ajudes en productes bàsics. Així ho publica aquest dilluns AndorraDifusió.

La Creu Roja orienta i acompanya en matèria econòmica, social i laboral persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Una tasca personalitzada i de seguiment que cada cop té més demanda fruit del context actual marcat pel problema de l’habitatge i l’encariment de la vida.

Pel que fa a l’orientació laboral, l’entitat ajuda a preparar el currículum i s’encarrega d’enviar-lo a les empreses si la persona, per exemple, no disposa d’internet.

Quant a les ajudes socials, la més emprada és la botiga solidària, que ara mateix atén 127 persones de perfils molt diversos. Es tracta d’un servei que es va crear per la pandèmia, però que ara mateix continua sent molt necessari i està lluny de tancar-se.