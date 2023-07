Creen un videojoc sobre Casa de la Vall i la història d’Andorra

Joan Felip Dias Rocha, Sandra Codina i Aleix Dorca (Consell General)

‘Aprendre jugant: Casa de la Vall, una porta a la història d’Andorra’, aquest és el títol del videojoc que ha creat Joan Felip Dias Rocha en el marc d’unes pràctiques de màster realitzades a la Universitat d’Andorra (UdA). El projecte l’han presentat, aquest dilluns al matí, la subsíndica general, Sandra Codina; el desenvolupador del joc, Joan Felip Dias Rocha; i Aleix Dorca, coordinador del Grup de Recerca en Tecnologia de la Universitat d’Andorra.

“Per a nosaltres és una molt bona eina i té molt encaix en el nostre projecte del Consell Obert” ha subratllat Sandra Codina. A més, ha incidit en el fet que “aproparà i visibilitzarà el Consell General i la Casa de la Vall als estudiants, sobretot als més petits, ja que acostant-los a ells també aproparàs els pares a la institució quan els hi expliquin”.

Centrant-se en el joc, Joan Felip Dias ha explicat que “es tracta d’un videojoc educatiu, és un joc molt senzill visualment, però que alberga gran part dels continguts essencials sobre l’organització política i social del país”. D’aquesta manera, “els alumnes d’entre 10 a 12 anys podran fer un recorregut per la Casa de la Vall interactuant amb un seguit d’objectes que tenen unes pistes per a poder respondre les preguntes posteriors”, ha detallat.

Per la seva banda, Aleix Dorca ha comentat com es va fer el pas de convertir el projecte inicial en un videojoc, tot ressaltant que “en Joan no havia tocat mai un entorn de programació ni de desenvolupament i que tot això ho ha fet des de zero sense tenir experiència prèvia”.

A través del videojoc els usuaris poden conèixer diversos fets i particularitats que han marcat l’esdevenir d’Andorra, tot això lligat a Casa de la Vall i al Consell General. S’ha creat amb l’objectiu de donar visibilitat a la història i les particularitats del país i suscitar interès del públic cap a aquests. A més, conté continguts didàctics ja planificats a les Unitats de Programació del Ministeri d’Educació.

El videojoc és accessible des de qualsevol dispositiu: mòbil, tauletes, ordinadors… i es vincularà a QR que es distribuiran per Casa de la Vall per a poder-hi jugar. A més, està previst que estigui disponible a través del web del Consell General.

A la presentació d’aquest dilluns també hi han assistit les secretàries de Sindicatura Maria Àngels Aché i Carol Puig que treballen conjuntament amb la Subsíndica General en el disseny de les activitats del projecte Consell Obert.