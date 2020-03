La comunitat ‘maker’ de la Seu i de l’Alt Urgell ha proposat que les persones que disposin d’impressores 3D ajudin a elaborar peces que es puguin fer amb aquest mitjà i que puguin ser d’utilitat pel personal del Sant Hospital de la Seu, de cara a atendre nous casos d‘infecció per coronavirus.

Les persones que tinguin impressora 3D i que estiguin disposades a sumar-s’hi, poden contactar amb aquest col.lectiu i demanar-ne més informació a través del seu canal de Telegram: CV19_FAV_AU. També estan localitzables en aquest enllaç: https://t.me/Grupo_CV19_FAB_AU

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha rebut positivament la idea i ha animat a sumar-s’hi a totes les persones de la ciutat i de la comarca que tinguin aquest recurs, perquè considera que aquests dies la seva ajuda pot ser “molt important” a nivell local.

Tiradors per a les portes

El coordinador de la iniciativa és el professor de Tecnologia de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, Marc Llovera. El projecte inicial és fabricar tiradors per a les portes per evitar que s’hagin d’obrir i tancar tocant amb les mans. No es descarta que més endavant es facin respiradors, si el prototip es valida oficialment.