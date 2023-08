Creen a Ogern un parc d’aventures per al turisme familiar

Estructura de joc al parc d’aventures d’Ogern (Foto: Consorci Segre Rialb)

El Consorci Segre Rialb ha informat que ja ha finalitzat la creació d’un parc d’aventures orientat al turisme familiar al nucli d’Ogern, a Bassella (Alt Urgell). L’actuació s’ha finançat a través de fons Next Generation de la Unió Europea.

El nou espai lúdic es planteja com un producte de turisme familiar complementari de l’àrea recreativa d’Ogern, dins l’enclavament natural de la Ribera Salada, amb l’objectiu de fomentar les habilitats psicomotores dels infants i la consciència pel respecte i conservació dels espais naturals.

Els treballs es van adjudicar el passat 20 d’abril a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment per un import de més de 74.095 euros. Està formada per sis estructures de joc multifunció, dissenyades artesanalment amb fusta de robínia. La tirolina té 30 metres de longitud.





La zona Segre-Rialb com a destí nàutic d’interior

El Consorci Segre-Rialb està desenvolupant un projecte, finançat per fons Next Generation amb 2,5 milions d’euros, que contempla 18 actuacions per tal que la seva zona d’influència es consolidi com a estació nàutica d’interior “per la seva singularitat i innovació”.

En el primer eix, el de transició verda i sostenible, es projecta la creació d’una via blava al marge de l’embassament de Rialb i el riu Segre, i un sender per anar a peu o en bicicleta que acabi recorrent els sis municipis d’aquest entorn. Es treballa també per a l’adequació del canal d’aigües braves de Ponts, i l’adequació d’una ruta de senderisme a la Ribera Salada, entre el pont d’Ogern i el pont d’Altès.

El segon eix, destinat a la millora de l’eficiència energètica, preveu la implantació d’una pèrgola solar a Tiurana per a la recàrrega de vehicles i bicicletes elèctriques, i també l’adquisició de bicicletes elèctriques per recorreguts cicloturístics i punts de recàrrega. A més, es projecta el desenvolupament d’infraestructures i accessos per a la mobilitat sostenible i senyalització a l’entorn del pantà de Rialb, i l’adquisició d’un catamarà, alimentat amb energia solar, per a rutes dins del pantà.

El tercer eix, destinat a projectes de transició digital, contempla la creació d’una xarxa de connectivitat wifi en diferents punts d’interès turístics d’àrees rurals. També es volen impulsar actuacions destinades a millorar els canals de comunicació, així com una plataforma web i un portfolio digital de l’oferta turística. Ja s’ha dut a terme la implantació de senyalització “Selfie Experience”, per tal que el turista faci difusió dels seus valors naturals i culturals, a més de la seva compatibilitat com a atracció per a un turisme sostenible i responsable.

El quart eix, destinat a la competitivitat territorial, preveu la creació d’un centre d’acollida i dinamització de l’escalada i esports de mitja muntanya a Peramola, la creació d’un equipament d’activitats nàutiques a la Baronia de Rialb, l’acondicionament del mirador de la Torre i mirador del Pou de Gel a Oliana, la creació d’un parc d’aventures orientat al turisme familiar a Ogern i l’habilitació d’un espai com a mirador astronòmic “Observatori de l’Univers StarLight” a Tiurana.