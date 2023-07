Creen a Coll de Nargó l’Associació Cultural Memorial Jordi Capdevila

Cartell de la presentació oficial de Memorial Jordi Capdevila (RàdioSeu)

Coll de Nargó estrena l’Associació Cultural Memorial Jordi Capdevila. La nova entitat vol servir per a recordar aquest activista cultural i social del municipi i alhora impulsar activitats d’aquest àmbit, tot seguint el seu testimoni. Capdevila va morir a les darreries d’aquest any passat, als 70 anys.

La presentació oficial de Memorial Jordi Capdevila tindrà lloc d’aquí a dues setmanes, dilluns 24 de juliol, a la nit (22 hores) a l’exterior de l’església romànica de Sant Miquel. Consistirà en un acte basat en el llibre de poemes Paraula de Nargó, de Ramon Minoves. A més de l’autor, la vetllada comptarà amb les veus de Raquel Torrent i Gerard Capdevila i l’acompanyament musical de Carles Sans a l’acordió.

Prèviament, dissabte dia 22, es farà un primer homenatge que consistirà en un partit de futbol entre els equips de veterans del CF Coll de Nargó i el CF Molins de Rei. Els actes tenen el suport de l’Ajuntament nargoní.

Jordi Capdevila i Vidal (1952-2022) va impulsar i va col·laborar en multitud de projectes locals, tant en l’àmbit cultural com en el patrimoni, l’esport i la llengua, tant a Coll de Nargó com a la resta de l’Alt Urgell i el Pirineu. Entre d’altres, es va implicar en el Museu dels Dinosaures (Dinosfera), l’Associació de Gent Gran, el Grup de Lectura, els Raiers de Nargó, les visites guiades als museus, la Penya dels Nargonautes, el Voluntariat per la Llengua, Fem Territori, el CF Coll de Nargó, la Penya Blaugrana nargonina i el local de La Societat. Per això, se’l recorda especialment per la seva tasca altruista i de dedicació al poble i a les persones.





Inscripcions obertes per a fer-se’n soci

La nova associació cultural es proposa seguir impulsant la vida social i cultural a Coll de Nargó, tot promovent esdeveniments, exposicions, publicacions editorials, visites guiades, conferències o projectes de caire social, a banda d’afavorir la participació en activitats ja consolidades i la col·laboració amb altres entitats locals.

Per a fer-ho possible, ja han obert la porta a la inscripció de persones que en vulguin ser membres. L’alta de soci individual té un preu simbòlic, de només 1 euro anual, amb l’opció de fer una col·laboració extra de 5 euros si es desitja. Per a comerços o empreses que hi vulguin figurar com a col·laboradors, la quota serà de 30 euros l’any.