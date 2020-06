Credencials de YouTube en la Dark Net

Per què interessen tant les credencials robades de YouTube en l’anomenada Dark Net? Un estudi elaborat per la companyia de ciberseguretat IntSight assegura que la compravenda de contrasenyes i dades sobre comptes de YouTube s’ha incrementat en la xarxa fosca en les últimes setmanes. Aquest mercadeig ha coincidit amb el confinament per la pandèmia del Coronavirus.

El mateix document afirma que no importa la quantitat de seguidors d’aquests comptes. L’important per als ciberdelinqüents és que aquests perfils poden generar ingressos i les víctimes estan disposades a pagar per a recuperar els seus comptes.

Segons l’informe d’IntSight els atacs més freqüents que s’han vist en les últimes setmanes han estat de tipus phishing i són cada vegada més sofisticats. Utilitzant la COVID-19 com a argument, alguns cibercriminals s’han fet amb aquests comptes de YouTube que més tard eren venuts en la Dark Net.

La companyia en analitzar les dades es va preguntar si realment era interessant per a un ciberdelinqüent posseir les credencials de la plataforma propietat de Google i per això va fer una enquesta en els seus fòrums. El 80% dels internautes va respondre que les credencials de YouTube són les més valuoses. Gens estrany perquè algunes persones viuen d’aquesta plataforma social o estan en vies de fer-ho.

