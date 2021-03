Creat un canal de Telegram a la Seu d’Urgell i comarca adreçat a les persones majors de 65 anys

Les persones majors de 65 anys de la Seu d’Urgell i comarca podran accedir a tota la informació relacionada amb al gent gran, de manera àgil i ràpida, a través de Telegram, una aplicació gratuïta i de fàcil instal·lació al telèfon mòbil.

Val a dir que a aquest canal hi podrà accedir qualsevol persona que hi estigui interessada, però anirà dirigit, essencialment, a persones de més de 65 anys.

Les persones que tinguin dificultats o dubtes de com instal·lar l’aplicació disposaran de varis mitjans per resoldre’ls: a les pàgines web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la resta d’ajuntaments alturgellencs, així com també del web del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, on hi haurà penjat un arxiu en PDF amb les instruccions que cal seguir.

També es podran resoldre dubtes adreçant-se al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (973 354 102, extensió 7016), a la tècnica de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu (678 507 889), al Punt Òmnia (amb cita prèvia trucant al 973 353 008)), i al Telecentre (973 355 798).

Aquesta aplicació presenta certs avantatges en la gestió i administració del canal de comunicació que WhatsApp no ofereix, ja que permet enviar missatges instantanis i de manera unidireccional, preservant les dades personals dels usuaris que s’afegeixin a aquest canal.

La creació d’aquest canal a Telegram ha anat a càrrec del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell, juntament amb la Comissaria dels Mossos d’Esquadra i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. Aquest canal de Telegram s’ha creat després de percebre que a causa de la pandèmia calia canviar la manera de comunicar-se perquè tothom pugui rebre informació. “Les noves tecnologies es donen aquestes eines necessàries per a poder informar a tot la gent gran de l’alt Urgell de qualsevol notícia o avís que pugui ser del seu interès”.

Aquest nou projecte comarcal es presentarà el pròxim 24 de març en el marc del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell. Posteriorment també es donarà a les diverses associacions de gent gran de la comarca a través del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell.