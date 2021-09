Crea un cor amb un ramat d’ovelles en homenatge a la seva tia difunta

Un granger australià va dibuixar un cor amb el seu ramat d’ovelles en homenatge a la seva tia que havia mort, després que les restriccions imposades per la pandèmia no li deixessin viatjar a Queensland per assistir al seu funeral.

El granger Ben Jackson va decidir llavors posar el menjar per a les ovelles en forma de cor perquè quan el ramat anés al prat creés aquesta forma en record seva tia.

En els últims anys, Jackson ha creat algunes altres ‘obres d’art d’ovelles‘ en forma de símbols i logotips, de les que la seva tia sempre n’havia estat fanàtica.