Crea un ambient més verd i sostenible en la teva llar

Llums LED al jardí de casa (iStock)

Una de les formes més fàcils de decorar casa teva, i que al mateix temps sigui positiu tant per a tu com per al medi ambient, és la creació d’un lloc verd, és a dir, ecològic. Compartim una sèrie de consells, fàcils de seguir, perquè puguis fer de la teva casa, un ambient totalment verd. Has d’estar atent a les etiquetes dels teus electrodomèstics, ja que ens indiquen quanta és la seva eficiència energètica. Es recomana utilitzar electrodomèstics de classe A, ja que són els que demostren un funcionament molt més bo.

Il·lumina la teva llar amb tecnologia LED. Consumeixen molta menys energia. A més d’això, la il·luminació que brinden és molt major que la d’un altre tipus de llums, i la seva vida útil és molt més prolongada.

Usa la teva creativitat per a una optimització tèrmica de la teva casa. Mantenir les finestres obertes o tancades, depenent del clima, i moltes altres pràctiques poden ajudar-te al fet que la temperatura en la teva llar sigui molt més agradable i, per tant, utilitzis menys la calefacció i l’aire condicionat. A més d’ajudar-te a consumir molta menys energia, reduir l’ús d’aquests dos aparells també pot contribuir a allargar la seva vida útil, donant com a resultat una reducció de despeses per a tu.

Recorre al reciclatge! L’acumulació de plàstic és nociva per al medi ambient, per la qual cosa reciclar pot ajudar-te a contribuir positivament amb el planeta.





Per vivirhogar.republica.com