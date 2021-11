Crea originals dissenys amb calaixos de mobles

Qui no té a casa una tauleta que hagi rebutjat per la seva vellesa o per haver perdut la seva bellesa? És hora de recuperar-la i donar-li una segona oportunitat de brillar.

Tots demanem a crits espai d’emmagatzematge. Situa calaixos de tons variats i dimensions diverses que puguis fixar en la paret del saló, el dormitori o l’oficina. A més d’aportar-li un estil únic a l’habitació, et serviran per a tenir les claus, l’agenda o les lents a l’abast.

També pots buscar quatre calaixos iguals i armar una composició a la cambra dels nens o al menjador. Agrega fotos o plantes si vols decorar.

Considera també posar-ne un parell al bany, perquè mantinguis els teus estris organitzats i visibles. Pinta’ls del color que més t’agradi.

Igualment, si necessites un bagul per a guardar roba de casa, agafa uns calaixos en desús i tindràs la solució perfecta. Fins i tot podrien servir-te de dipòsit per a les joguines dels nens. Tria els que estiguin en millor estat, adorna amb figures, i els teus nens sabran on van les seves pertinences.

I si tens la possibilitat d’agregar-li potes, els trauràs el màxim profit. No sols li donaran suport, sinó que potenciaran la seva autenticitat, així que assegura’t de fer una bona feina.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat