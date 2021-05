Crea espai per a relaxar-te en la teva llar

A la majoria de nosaltres ens encanta treballar en la decoració de la nostra casa. Pren nota d’aquests secrets amb els quals mai erraràs per gaudir d’un increïble disseny a la teva casa, encara que sigui molt petita. És ideal gaudir d’un espai on relaxar-se. Aquí trobaràs algunes recomanacions per tenir un espai només per a tu.

Deixa entrar la llum natural. Si el que vols és reduir els nivells d’estrès el millor i el més recomanable és que deixis entrar els raigs del sol a la teva casa, no hi ha res com estar prop de la naturalesa. No dubtis a incloure tonalitats verdes en àrees com la sala, el menjador i, fins i tot, la cuina. Si a més incorpores algunes plantes naturals, aconseguiràs crear aquests espais que ja necessitaves.

Posa color blanc a les teves parets. Aquesta sempre serà una de les millors alternatives per a proporcionar un aspecte més net a la nostra llar. Aconsegueix que els espais puguin veure’s molts més grans. A més, aquest color li donarà al teu espai il·luminació.

Aconsegueix afegir més plantes. Les plantes li donen aquesta tranquil·litat que mereix la teva llar, li donaran vida i molt color. Així que a què estàs esperant per a afegir un espai ple de pau amb les teves plantes i flors?

No ho pensis més i dona-li aquest toc que necessita la teva llar per a ser un lloc de tranquil·litat, un lloc en el qual puguis relaxar-te i sentir-te molt a gust.

Per Tot Sant Cugat

Font: vivirhogar.republica.com