Covid: Es registren més curats que nous contagis, hi ha menys actius i cap hospitalització

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat d’Andorra és de 46.588 persones (+53) i es registren un total de 46.319 altes (+68). El total de defuncions fins a la data és de 155 (+0).

El nombre de casos actius se situa aquest dimecres en 114 (-15). No hi ha cap persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (-1) i cap a l’UCI (+0).

Amb aquestes dades és manté la situació, quant a mesures, establertes durant els darrers mesos ja que no hi ha pressió significativa sobre les infraestructures sanitàries. D’altra banda, Govern ha aprovat demanar al Consell General que li prorrogui l’autonomia per a prendre les mesures que consideri necessàries per tal de fer front a la Covid, tal i com estava habilitat fins a la data.

Pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 159.964 vaccins per a fer front al coronavirus SARS-CoV 2: 58.184 primeres dosis; 57.552 segones dosis; 43.008 terceres dosis.