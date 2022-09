Covid: augmenten els contagis (+43) i s’ha hagut d’ingressar una persona a l’UCI

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat d’Andorra és de 46.227 persones (+43) i es registren un total de 46.011 altes (+39). El total de defuncions fins a la data és de 155 (+0).

El nombre de casos actius se situa aquest dimecres en 61 (+4). No hi ha cap persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (+0), però sí 1 pacient a l’UCI, no ventilat (+1).

El total de vacunes administrades des de l’inici de la pandèmia és de 159.660, de les quals 58.178 són primeres dosis; 57.551 són segones dosis; i 42.939 terceres dosis.

El Govern, veient que hi ha una certa estabilitat en el nombre de contagis i que no ha empitjorat la pressió hospitalària, manté les mesures preventives que hi havia fins ara durant una setmana més.