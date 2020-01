Avui s’ha disputat a Orcieres una nova prova de descens de la Copa d’Europa de velocitat. Kevin Courrieu ha estat 32è en una jornada positiva per a ell.

Courrieu, amb el dorsal 47, ha estat 32è en una cursa en què ha guanyat el francès Nil Alphand (1.23.02). L’esquiador andorrà ha completat la cursa amb un crono de 1.26.85, a 3.83 d’Alphand. La 32ª posició de Courrieu s’ha quedat a només 0.02 de la 30ª que donava accés als punts de Copa d’Europa. En aquest cas, avui aquesta última plaça de punts ha estat compartida per tres corredors amb idèntic temps: 1.26.83 per al britànic Roy-Alexander Steudle, l’austríac Julian Schuetter i el suec Olle Sundin.

Per la seva part, Mati Vargas no ha pogut competir perquè la pista s’ha mogut molt i finalment s’ha aturat la carrera per seguretat. Així, la cursa s’ha disputat fins el dorsal 49, i Vargas tenia el 50.

Kevin Courrieu, esquiador: “Una cursa amb condicions complicades. 32è a molt poc de poder entrar en els 30. Una carrera amb coses positives i coses per millorar, i a la pròxima més ràpid”.