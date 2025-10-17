Costa d’Ivori se suma als països amb qui Andorra té conveni per a efectuar adopcions internacionals

Signatura de l'acord signat entre les diferents parts (SFGA)
El Ministeri d’Afers socials suma un nou país, Costa d’Ivori, al llistat de països amb els quals Andorra disposa del conveni per a efectuar adopcions internacionals: República Dominicana, República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia. Això és possible gràcies a l’acreditació, per part del Govern, de l’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) com a Entitat col·laboradora d’adopció Internacional (ECAI). Aquesta acreditació permet tramitar expedients d’adopció internacional de famílies andorranes a la Costa d’Ivori, sempre que compleixin amb els requisits establerts.

Així, les famílies podran dirigir el seu expedient internacional a la Costa d’Ivori amb el suport i l’acompanyament de l’Autoritat Central-Servei especialitzat d’adopcions del Ministeri d’Afers Socials, garantint així la seguretat, el rigor i el seguiment durant tot el procés.

Aquest acord representa un pas rellevant en la consolidació i l’ampliació de les opcions disponibles per a les persones del Principat que volen oferir un entorn familiar a infants que esperen una llar, i reforça el compromís del Govern amb la protecció dels drets dels infants.

L’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) és una ECAI amb més de 20 anys de trajectòria reconeguda a Espanya, que ofereix un servei de qualitat a les famílies interessades en l’adopció internacional.



El Servei especialitzat d’adopcions

El Servei especialitzat d’adopcions ha registrat durant els darrers 5 anys 19 adopcions tant nacionals com internacionals, tres famílies han iniciat el procés per a adoptar un infant durant aquest 2025. 

