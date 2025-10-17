Costa d’Ivori se suma als països amb qui Andorra té conveni per a efectuar adopcions internacionals

El Ministeri d’Afers socials suma un nou país, Costa d’Ivori, al llistat de països amb els quals Andorra disposa del conveni per a efectuar adopcions internacionals: República Dominicana, República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia. Això és possible gràcies a l’acreditació, per part del Govern, de l’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) com a Entitat col·laboradora d’adopció Internacional (ECAI). Aquesta acreditació permet tramitar expedients d’adopció internacional de famílies andorranes a la Costa d’Ivori, sempre que compleixin amb els requisits establerts.
Així, les famílies podran dirigir el seu expedient internacional a la Costa d’Ivori amb el suport i l’acompanyament de l’Autoritat Central-Servei especialitzat d’adopcions del Ministeri d’Afers Socials, garantint així la seguretat, el rigor i el seguiment durant tot el procés.
Aquest acord representa un pas rellevant en la consolidació i l’ampliació de les opcions disponibles per a les persones del Principat que volen oferir un entorn familiar a infants que esperen una llar, i reforça el compromís del Govern amb la protecció dels drets dels infants.
L’Associació Iniciativa Pro Infància (IPI) és una ECAI amb més de 20 anys de trajectòria reconeguda a Espanya, que ofereix un servei de qualitat a les famílies interessades en l’adopció internacional.
El Servei especialitzat d’adopcions
El Servei especialitzat d’adopcions ha registrat durant els darrers 5 anys 19 adopcions tant nacionals com internacionals, tres famílies han iniciat el procés per a adoptar un infant durant aquest 2025.