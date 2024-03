“Cossos estranys”, el nou llibre d’Eva Arasa

Teresa Ventura

Amb una bona assistència de públic, el passat dimarts, dia 12 de març, es va presentar a la llibreria La Trenca d’Andorra la Vella, “Cossos estranys”, el que és el primer llibre de relats d’Eva Arasa, periodista, escriptora i poetessa. Aquesta, és una publicació que comprèn entre el misteri i el gòtic tal com va explicar l’editor David Gálvez, qui va participar en la presentació.

Durant l’acte, l’autora va comentar detalls de la seva infantesa quan es mostrava en dues versions d’ella mateixa i que sovint tenia dificultats per a connectar amb els seus companys de guarderia, la qual cosa va fer desenvolupar la seva imaginació i també alguns temors.

Eva Arasa, que per cert al seu dia va participar al programa “L’autor i la seva obra” organitzat per l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA) el qual va ser presentada per Andrés Luengo, ja aleshores apuntava que tenia un futur literari que va captivar a molts dels participants en aquell programa de l’any 2018.

El seu primer llibre dedicat a la poesia i titulat “Les Oliveres i altres paisatges perduts” (2023) contenia les il·lustracions de la seva germana i era una forma de retornar a la vida familiar recordant el seu pare, i on l’autora mostrava la seva besant més poètica.

Encara que abans ja ens havia mostrat un camí cap a la narració fosca, així va guanyar el premi Núvol 2020 amb “Serpents”, posteriorment, ja el 2022, va guanyar el Premi Pirineu amb “La coixa i la lluna” i tal com va dir la també periodista Noemí Rodríguez, les seves narracions van agafant un toc més fosc fins i tot proper al gènere negre.

Així que, ara, i després de pair aquesta petita joia de “Cossos estranys” en un format quasi de butxaca, l’autora ja està submergida en un nou llibre que portarà per títol “L’ànima separada del cos”, un projecte que també editarà Medusa, sent la seva incursió més directa al gènere de la novel.la i que, sembla, obtindrà un èxit segur d’una autora que alhora té l’experiència del periodisme que ha exercit molts anys, dins la seva encara joventut literària.

Felicitats i gràcies per la iniciativa de convidar-nos als nous projectes. Hi assistirem!

Noemí Rodríguez, Eva Arasa i David Gálvez (Teresa Ventura)





Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA). Secretària de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra