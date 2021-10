Coses que potser no sabies sobre les hortènsies

L’hortènsia és una bonica planta ornamental perfecta per a decorar qualsevol espai gràcies al seu cap floral, i tenen molts detalls interessants que val la pena conèixer. Et diem coses que possiblement no sabies sobre aquesta planta.

És una planta popular a Àsia, especialment a països com el Japó, la Xina i Corea.

Hi ha unes 90 espècies, i de diversos colors.

Depenent del color de la planta, pot tenir un significat diferent. Per exemple, les rosades es relacionen amb l’amor i la passió, les blaves s’empren per a demanar perdó, les blanques signifiquen puresa…

Encara que pot sembrar-se en tests per a tenir dins de la casa, l’hortènsia és un arbust que creix mitjanament.

L’hortènsia és una planta d’ombra, però necessita rebre una certa quantitat de llum per al seu sa creixement.

Compte amb les gelades. Les temperatures molt baixes són nocives per a les arrels de l’hortènsia, i has de protegir-les a l’hivern.

L’hortènsia necessita molta aigua, però no directament sobre les fulles i flors perquè podran danyar-se. És necessari que la terra estigui sempre humida.

Hi ha adobs específics que tenen tot el que aquesta planta ornamental necessita.

Depenent de les característiques del sòl, canvia el seu color. Per exemple, si el sòl és àcid, la flor serà blava.

No tenen olor, així que és perfecta per a tenir-la a casa si ets al·lèrgic.

Ha d’estar allunyada de nens i mascotes. És tòxica.

Per Decoracionyjardines.com / Tot Sant Cugat