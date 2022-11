“Corten!”, de Michel Hazanavicius

Després d’inaugurar el Festival de Canes i passar pel recent Festival de Sitges, arriba als cinemes la paròdia del cinema Z, “Corten!” del francès Michel Hazanavicius. De fet, aquest era el títol en un principi, “Z (Comme Z)”, però les suspicàcies generades arran de la lletra Z que fan servir les tropes invasores russes a Ucraïna, van portar a rebatejar el film com “Corten!”. Hazanavicius, l’oscaritzat director de “The Artist” (2011) i també de la godardiana “Le redoutable” (2017), torna a retre homenatge al cinema en aquesta comèdia estripada que fa broma del gènere de zombis de menys pressupost.

Un cineasta, Rémi (Romain Duris), i la seva dona, Nadia (Bérénice Bejo – dona del director Hazanavicus -), tindran l’oportunitat de filmar una pel·lícula en una única localització – un edifici abandonat – i en un únic pla-seqüència. El rodatge es podrà dur a terme gràcies a disposar de producció japonesa, però hauran de fer l’impossible, amb molt marge a la improvisació, per a poder acabar-la després de patir diversos contratemps.

“Corten!” és un remake declarat de l’hilarant film japonès “One Cut of the Dead” (2017, Shin’ichirō Ueda), un autèntic fenomen que els aficionats del fantàstic vam tenir la sort de gaudir en viu al Festival de Cinema de Sitges. Hazanavicius malbarata l’ocasió, ja que no aporta cap engruna d’originalitat ni inventiva. Queda, però, la intenció més celebrativa, entusiasta, de fer cinema, així com un recordatori especial del cinema com a feina col·lectiva. Completen el repartiment d’aquesta coproducció francesa-britànica-japonesa actors com Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz o Sébastien Chassagne.