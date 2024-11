Corregir la dislèxia

Roser Rodríguez Jerez

És molt important detectar la dislèxia des d’una edat primerenca per a poder ajudar els nens a superar les dificultats que se’ls puguin presentar, sobretot en l’àmbit escolar. Just quan els infants comencen la seva etapa d’aprenentatge escolar. En aquesta edat els símptomes més comuns són els problemes de vocalització amb les paraules noves, la barreja en l’ordre de les lletres en escriure o el fet de no poder recordar detalls d’allò que acaben de llegir, ja que necessiten més concentració i atenció.

En una societat en què es posa tant esforç en l’àmbit acadèmic, el fet que un nen llegeixi i escrigui amb dificultat resulta força preocupant sobretot per a les famílies. I la veritat és que té sentit preocupar-se perquè la dificultat lectora és una dificultat per a la resta de les matèries bàsiques que s’ensenyen a les escoles i es consideren essencials per al seu desenvolupament acadèmic i personal dels estudiants, que comporta retard i fracàs escolar.

Així, és molt important la col·laboració entre l’escola i les famílies on hi ha nens dislèxics, aquesta unió entre família i professors pot ajudar en el moment de desenvolupar un mètode d’aprenentatge més personalitzat tant dins com fora de l’escola.

S’ha de ser conscient que, la dislèxia pot causar frustració, vergonya, evasió i baixa autoestima com a resultat de dificultats per a realitzar tasques que semblen naturals per als nens que la pateixen. Una de les millors maneres de donar suport als infants amb dislèxia, és inspirar-los en aquelles activitats que els agraden i amb les quals se sent bé, ja sigui música, unir-se a un equip esportiu o qualsevol altra cosa que ajudi a desenvolupar la seva confiança. I, també, saber reconèixer el seu esforç i celebrar el treball dur, fins i tot, si encara hi ha errors.

Tenir dislèxia no vol dir que el teu fill no sigui intel·ligent. Els estudiants amb dislèxia poden aprendre a llegir i tirar endavant acadèmicament. El que cal tenir en consideració és que la dislèxia no és una cosa que desaparegui tota sola en créixer. s’hi ha de treballar.