L’estació francesa d’Orcieres Merlette ha acollit avui un segon eslàlom masculí amb la presència de l’equip de la FAE. Xavi Cornella ha estat el més destacat en finalitzar 15è.

En la primera mànega, Cornella havia marcat el 19è lloc amb +1.78 respecte al millor registre, però en la segona ha aconseguit el segon millor temps, amb la qual cosa ha pujat fins a la 15ª posició final, amb un temps total de 1.20.86, a 2.03 del guanyador, Guertain Favre (França), que s’ha imposat amb 1.18.83.

Per la seva part, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la segona mànega després de ser el quart temps en la primera, amb 39.87, a 0.39 de millor crono. Pel que fa a Àlex Rius, no ha completat la segona mànega quan en la primera havia aconseguit estar al capdavant amb 39.40.