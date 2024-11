Cornella, “out” després d’entrar a la segona mànega de la Copa d’Europa de Levi

Xavi Cornella i Àlex Rius, a Levi. Foto: FAE

Amb el dorsal 88, Xavier Cornella aconseguia entrar aquest dissabte a la segona mànega (60 primers) de la Copa d’Europa d’eslàlom de Levi. Ho feia amb el 58è crono a la primera mànega. A la segona, però, no ha pogut finalitzar. Avui competien Àlex Rius i Xavier Cornella, amb els dorsals 86 i 88, respectivament, en el que ha estat una complicada cursa, a Levi.

Rius no ha pogut entrar entre els 60 millors a la primera mànega per ben poc. L’andorrà s’ha situat 64è amb +2.59 respecte al millor temps i +0.16 respecte a la 60a plaça que donava el bitllet per la segona mànega. Per la seva part, Cornella entrava a la segona mànega després de ser 58è a la primera amb +2.39, però a la segona no podia superar una de les portes i quedava fora de la cursa.

Aquest diumenge es disputa la segona cita d’aquesta Copa d’Europa, al mateix escenari.