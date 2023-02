Cornella, al top5 de l’eslàlom FIS de Les Menuires

L’esquiador Xavier Cornella (Origami / Oscar Fotos)

L’equip de tècnica desplaçat a Les Menuires ha tancat avui dimecres les curses de l’estació francesa amb un segon i últim eslàlom. Xavier Cornella ha aconseguit la 5a posició. L’andorrà ha realitzat una cursa amb molta lluita per a estar entre els millors, posant sobre els esquís el seu nivell.

El seu crono final ha estat de 1.40.22, a 1.96 del guanyador, que ha estat el francès Augustin Bianchini, que s’ha imposat amb 1.38.26. Per la seva part, avui Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la primera mànega i ha quedat fora. Ara l’equip torna a Andorra.

Xavi Cornella, esquiador: “La primera mànega he tingut molt bones sensacions, he esquiat bé i el crono estava molt a prop. A part del primer, que havia guanyat la mànega per mig segon, a tota la resta els tenia molt a prop. A la segona s’ha transformat una mica, tot i que la pista estava bé igualment, però m’ha costat agafar el ritme des del principi, he anat una mica a contratemps. Però, igualment, carrera molt positiva, amb la cinquena plaça. Tot i que avui no faig punts, amb el nivell que hi havia a la carrera demostra que estic esquiant a un molt bon nivell en eslàlom”.

Fred Beauviel, entrenador: “En la primera mànega, Bartu, s’ha sortit però és el risc d’aquest esport. Xavi ha fet una primera bona i es fica per davant de gent de Copa d’Europa i que també han fet Copa del Món. El Xavi inverteix i a la segona s’ha mogut una mica i no acaba de trobar el bon ritme per a fer una súper bona mànega, però tampoc no finalitza tant lluny, sinó que repeteix cinquena posició a 1.96 del Bianchini, que guanya, i realment és un molt bon dia per a ell perquè confirma el nivell que ha aconseguit. Els 29 punts FIS que té ara corresponent a les seves capacitats i al seu esquí”.