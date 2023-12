Cornella 69è i Gabriel “out” al gegant de la Copa d’Europa de Zinal

L’esquiador Xavier Cornella en una imatge d’arxiu (arxiu / Origami / Oscar Fotos)

Aquest dijous s’ha disputat a Zinal (Suïssa), la Copa d’Europa de gegant amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella. Gabriel no ha pogut completar la cursa, mentre que Cornella ha acabat 69è. Xavi Cornella ha estat 69è amb el dorsal 96 i amb +4.78. Amb la 69a posició de la primera mànega, l’andorrà no entrava en la segona mànega -entren els 60 primers-.

Tampoc no podia continuar Bartumeu Gabriel, que tot i marcar un primer registre en cursa que el situava entre els 90 primers, acabava fora de cursa en sortir-se en una porta. Ara, els dos esquiadors andorrans es desplacen a Pozza (Itàlia) per a competir als eslàloms FIS on també correrà Àlex Rius.